Hatay'da Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Noel kutlandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.

Yıldırım, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, birlik ve kardeşlik getirmesini diledi.

Buradaki ayine İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

İskenderun Katolik Kilisesi'nde yapılan, barış mesajlarının verildiği ayini de Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetti.

Duaların edildiği Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller, rahip Dimitri Doğum ve Fadi Hurigil tarafından gerçekleştirildi.

Kiliselerin ışıklarla süslendiği ayinlerde mumlar yakıldı.

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