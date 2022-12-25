YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy, Hatay'daki depremi değerlendirdi:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

HATAY (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 Aralık'ta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin, zeminden kaynaklı olarak çok şiddetli hissedildiğini söyledi.

Ersoy, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı.

Vatandaşlarla da görüşen Ersoy, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy, AA muhabirine, depremde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hatay'ın deprem bölgesinde bulunduğunu dile getiren Ersoy, "Kırıkhan, Amik Ovası'na yerleşen bir ilçe. Zeminden kaynaklı olarak 4,8'lik deprem burada çok şiddetli hissedilmiş. Ova, alüvyonu gevşek sulu bir zemine sahip olduğu için üzerindeki yapı stoku bunu daha çok hisseder." diye konuştu.

Ersoy, yapıların sağlam ve zeminle barışık olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6 büyüklüğündeki bir deprem bundan 30 kat daha fazla enerji demektir. Hem vatandaşlar hem de yapısal olarak daha büyük depremlere hazır olmamız gerekir. Bölgenin tarihi, deprem konusunda biraz sabıkalı. Büyük can kayıplarının olduğu vakalar var. Bunu bildiğimiz için gelecekte de benzer şeylerin olabileceğini öngörüyoruz. Bölgenin genel bir deprem potansiyeli var bunun ne zaman ortaya çıkacağını bilemeyiz. Yanlış inanışı da düzeltmek gerekiyor, 4,8 büyüklüğündeki deprem buranın enerjisini almaz, tam aksine bölgenin ne kadar canlı olduğunun açık göstergelerinden biri."

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki deprem sonrasında hasar gördüğü tespit edilen 6 ev mühürlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.