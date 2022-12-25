Hatay'da saldırıya uğrayan 2 sağlık çalışanı yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden 2 sağlık çalışanını fırlattığı bardakla yaraladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmece Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara müdahale eden acil tıp teknisyenleri Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Saydan'a, hasta yakını olduğu öne sürülen kişi bardak fırlattı.

Yüzünden yaralanan Altun ve Saydan, Defne Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Saydan, AA muhabirine, kaza yerinde sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını söyledi.

Ambulansa geri dönmeye çalıştıkları sırada saldırının devam ettiğini belirten Saydan, "Şüphelinin fırlattığı bardak sürücümüzün sol elmacık kemiğine geldi. Kırılan parçalar da alnıma çarptı. Alnımda 5 santim açıklık oluştu. Sonrasında bize saldırmaya devam etti. Ambulansa geçip kanamamı durdurmak istedim. Ekip arkadaşlarım da o kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Güvenli bir yere gidip 'beyaz kod' bildirisi yapacaktık ama ambulansa binmemize bile izin vermediler." diye konuştu.

Saydan, yaralılara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Meslek icabı da olsa onlara yardımı canı gönülden yapıyoruz. Tek isteğimiz yardımcı olmaktı. Neden böyle tepki gördüğümüzü anlamakta zorluk çekiyorum. Onlara yardım etmeye çalışırken bunları yaşamayı kabul edemiyorum. Yaram nedeniyle 6 gün idari izinde olacağım." dedi.

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