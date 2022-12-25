Hatay protokolünden Antakya Ortodoks Kilisesi'ne Noel ziyareti

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HATAY (AA) - Hatay'da protokol üyeleri, Noel dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ziyaret ettikleri kilisede cemaatin Noel'ini tebrik etti.

Özkaya, buradaki konuşmasında, kentte her yıl Noel'in sevgi ve kardeşlikle kutlandığını söyledi.

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de Hatay'ın kardeşlik ve barış kenti olduğunu belirterek, "Hatay, yüzyıllardır devam eden barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiği, ibadethanelerin sırt sırta verdiği, aynı Allah'a yakarışlarımızın olduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı üç semavinin mensuplarının kucaklaştığı şehirlerden biri." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hediyeler katılımcılara dağıtıldı.

Ziyarette Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu ve Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat da yer aldı.

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