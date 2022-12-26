Hatay'da beyaz eşya bayisinin deposundan hırsızlığa 2 tutuklama

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, beyaz eşya bayisinin deposundan elektronik ürün çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki beyaz eşya bayisinin deposundan 16 televizyon, 2 su sebili, klima, çamaşır ve bulaşık makinesi çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D. ve H.E. olduğunu belirledi.

Operasyonla zanlılar yakalandı, adreslerde de çalıntı ürünlerin bir kısmı ele geçirildi.

F.D. ve H.E, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca, bir şüphelinin çaldığı televizyonu taşıması, diğer şüphelinin de güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi kaydedildi.

İş yeri sahibi Vedat Kurtul, gazetecilere, hırsızlığı iş yerine geldiklerinde fark ettiklerini belirterek , "Zanlılar ve çalınan 176 bin liralık üründen yaklaşık 100 bin lira değerindeki kısmı bulundu. Diğer ürünlerimizin de bulunmasını ümit ediyoruz. Şikayetçiyiz." diye konuştu.

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