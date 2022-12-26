Hatay'da Noel dolayısıyla "kardeşlik sofrası" kuruldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan farklı dinlere mensup vatandaşlar, Noel dolayısıyla kardeşlik sofrasında bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Samandağ Hristiyan Cemiyet Başkanı Dimyan Emektaş, burada yaptığı açıklamada, Hatay'da insanların yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşadığını söyledi.

Tüm inanç grupları ve etnik yapısıyla geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir arada yaşamaya devam edeceklerini aktaran Emektaş, "Medeniyetler şehri Hatayımızda dostça ve kardeşçe, dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, sağlık, huzur ve barış temenni ediyorum." dedi.

Davetliler, yemek sonrası yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde eğlendi.

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