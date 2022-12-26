Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 15 dakika sürdü.













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