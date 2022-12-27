Yayladağı Kaymakamı Gökçe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Gökçe, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Gökçe, çevre-yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda da Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Gökçe, oylamadaki tüm fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, AA çalışanlarını tebrik etti.