Yayladağı Kaymakamı Gökçe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İşte Dünyanın En İyi Yemekleri! Türkiye'den hangi yemekler listede?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Gökçe, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Gökçe, çevre-yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda da Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Gökçe, oylamadaki tüm fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.