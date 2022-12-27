Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret

HATAY (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 26 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.
Çakmak, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile şehit Kalkan'ın Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan annesi Melahat ve babası Mehmet Kalkan ile görüştü.
Kendisinin de gazi olduğunu hatırlatan Çakmak, "Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz." dedi.