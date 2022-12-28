Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 FG 474 ve 31 ACU 063 plakalı otomobiller, Alaattin Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 2 kişi, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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