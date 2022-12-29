Hatay'da dolandırıcılık ve yağma suçundan 2 şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcılık ve yağma suçundan gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde dolandırıcılık ve yağma suçuna karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkalini belirleyen polis, adreslerine düzenlediği operasyonla M.B, İ.D, B.S. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen cep telefonu ile 1500 liraya el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ile İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. diğerleri serbest bırakıldı.



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