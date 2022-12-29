Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sahipsiz köpeği av tüfeğiyle yaraladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günyazı Mahallesi'nde 27 Aralık'ta sahipsiz bir köpeği av tüfeğiyle yaraladığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Antakya Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu şüpheli S.G. ruhsatsız av tüfeğiyle gözaltına alındı.

Yaralı köpek de Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

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