İskenderun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı

AA

İskenderun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İskenderun otoban gişelerinde bir otomobili durdurup arama yaptı.

Araçta, 62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan F.A.Ö, O.A, D.Ö, K.S. ve F.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da sahipsiz köpeği tüfekle yaralayan şüpheli ...
Hatay'da dolandırıcılık ve yağma suçundan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da dolandırıcılık ve yağma suçundan 2 şüpheli ...
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ...
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ...
Hatay Valisi Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA DAVUL ÇALMAK İÇİN GİTTİĞİ ANTALYA&#039;DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA DAVUL ÇALMAK İÇİN GİTTİĞİ ...
Yılbaşında çalışmak için gittiği Antalya'da öldürülen davulcu toprağa verildi
YEREL HABERLER Yılbaşında çalışmak için gittiği Antalya'da öldürülen ...
İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Yiğit, mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor:
YEREL HABERLER İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Yiğit, mutlu ...
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü ...
Kumlu'da ÇUKOBİRLİK binasından hırsızlık iddiası
YEREL HABERLER Kumlu'da ÇUKOBİRLİK binasından hırsızlık iddiası
İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne ...
Yayladağı Kaymakamı Gökçe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Yayladağı Kaymakamı Gökçe, AA'nın "Yılın ...
Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.