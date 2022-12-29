İskenderun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İskenderun otoban gişelerinde bir otomobili durdurup arama yaptı.

Araçta, 62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan F.A.Ö, O.A, D.Ö, K.S. ve F.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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