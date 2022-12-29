İskenderun balıkçı barınağındaki denetimde aranan 6 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağındaki denetimde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 109 kişi, 84 tekne, 2 araç ve 5 motosikleti kontrol eden polis, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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