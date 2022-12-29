Hatay'da künefeciler yılbaşı sofralarını tatlandırmak için fazla mesai yapıyor

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HATAY (AA) - SALİM TAŞ - UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, künefe ustaları yılbaşı öncesinde tescilli tatlıya artan talebi karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Mutfağındaki ürün çeşitliliğiyle adından söz ettiren Hatay'da, 2008'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini satan işletmelerde yeni yıl telaşı başladı.

Tatlıyı, tel kadayıfın arasına koydukları özel tuzsuz peyniri, tereyağıyla kızartıp üzerine şerbet dökerek hazırlayan ustalar, artan siparişleri yetiştirmek için uğraşıyor.

İşletmeler, yılbaşı sofralarına lezzet katacak ürünlerini şehir dışındaki müşterilerine ise kargoyla ulaştırıyor.

- "Şoklanmış pakette ve yanında şerbetiyle gönderiyoruz"

Künefeciler Derneği Başkan Yardımcısı Ragıp Bekfilavioğlu, AA muhabirine, UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın, Antakya künefesiyle anıldığını söyledi.

Esnafın özel günlerde daha fazla hareketlendiğini belirten Bekfilavioğlu, "Yeni yıl öncesi satışlarımız artmış durumda. Yurt içinden daha fazla künefe talebi alıyoruz. Ürünleri kargoyla her yere gönderiyoruz." dedi.

Bekfilavioğlu, künefelerin lezzetini koruması için özel şekilde paketlendiğini ifade ederek, "Tatlıyı şehir dışındaki müşterilere şoklanmış pakette ve yanında şerbetiyle gönderiyoruz. Künefe, fırında ısıtıldıktan sonra üzerine şerbet dökülerek tüketilebiliyor." diye konuştu.

- "Künefemizi tesciline uygun yapıyoruz"

Künefeci Fatih Uzunparmak da satışların geçen yılbaşına göre artış gösterdiğini aktardı.

Türkiye'nin farklı bölgelerine kargoyla tatlı ulaştırdıklarını dile getiren Uzunparmak, "Genellikle İzmir, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Antalya'ya künefe gönderiyoruz. Künefemizi tesciline uygun şekilde yapıyoruz, aslını yaşatmak için uğraşıyoruz. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Hatay'daki bütün künefecilerde bugünlerde aşırı yoğunluk var." ifadesini kullandı.

Tatlı ustası Muhammed Dalgaç, siparişleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür yaklaşan yılbaşı öncesi işlerimiz çok iyi, fazla siparişimiz var. Hareketli günler yaşıyoruz. Hem iş yerine gelip künefe alanlar hem de kargoyla ürün ulaştırdıklarımız oluyor. Künefemizin yılbaşı sofralarını süsleyecek olmasından mutlu ve memnunuz."

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