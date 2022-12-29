Hatay'da Türk Kızılay'dan evi ve otomobili yanan tarım işçisi aileye destek

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 17 Aralık'ta zeytin hasadındayken ev ve otomobili yanan tarım işçisi aileye Türk Kızılay yardımda bulundu.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, Helvali Mahallesi'ndeki 4 çocuklu Selahattin ve Emine Hançer çiftini ziyaret etti.

Kızılay gönüllüleri, Hançer çiftine geçmiş olsun dileğinde bulunarak bağışçıların desteğiyle sağlanan yatak, baza ve battaniyeyle gıda kolisi ve nakdi yardımı teslim etti.



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