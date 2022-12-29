Milli halterci Nazmiye Muratlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Paralimpik sporcu Nazmiye, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Nazmiye, çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Milli halterci, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, oylamada emeği geçenlere teşekkür etti.