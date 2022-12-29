Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.

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