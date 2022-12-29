Hatay Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı Egle Sventoraite'yi transfer etti

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HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Litvanyalı oyuncu Egle Sventoraite'yi kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, en son BOTAŞ'ta oynayan 31 yaşındaki pivot Sventoraite ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Akın, "Sezon başında anlaştığımız pivot oyuncumuz Markeisha Cherte Gatling ile yaşadığı uyum sorunundan dolayı yollarımızı ayırdık.Yerine sezona BOTAŞ'ta başlayan Egle Sventorate ile anlaştık. 1,98 boyunda olan Egle, Litvanya Milli Takımı oyuncusudur. Oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Akın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında takımlarının yarın saat 13.00'te Hatay Merkez Spor Salonu'nda Emlak Konut ile karşılaşacağını hatırlatarak, tüm taraftarları maça davet etti.

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