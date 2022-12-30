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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Samet Biner, Safa Halit Çakır

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 21, Büşra Akgün 3, Sventoraite 12, Gizem Başaran Turan 10, Prince 25, Eda Şahin 6, Selena Kör



Emlak Konut: Fields 15, Gizem Yavuz 2, Walker 11, Bahar Çağlar Ökten 15, Lavender 15, Merve Arı 3, Hülya Çoklar Asarcıklı, Emel Sığırcı, Harika Gözde Eldaş 6



1. Periyot: 17-18

Devre: 36-40

3. Periyot: 54-54







HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Emlak Konut'u 77-67 yendi.

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