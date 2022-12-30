Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Samet Biner, Safa Halit Çakır
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 21, Büşra Akgün 3, Sventoraite 12, Gizem Başaran Turan 10, Prince 25, Eda Şahin 6, Selena Kör
Emlak Konut: Fields 15, Gizem Yavuz 2, Walker 11, Bahar Çağlar Ökten 15, Lavender 15, Merve Arı 3, Hülya Çoklar Asarcıklı, Emel Sığırcı, Harika Gözde Eldaş 6
1. Periyot: 17-18
Devre: 36-40
3. Periyot: 54-54
HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Emlak Konut'u 77-67 yendi.