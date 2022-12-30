Kız çocukları okusun diye kanosuyla kürek çekip Türkiye'nin 4 denizini geçti

HATAY (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinden, korunmaya muhtaç kız çocuklarının eğitimine dikkati çekmek için kanosuyla denize açılan Şenol Özdemir, Türkiye'nin dört denizini geçerek Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
İstanbul'da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açılan 2 çocuk babası Özdemir (45), İskenderun ilçesine geldi.
Burada sahilden kanoyla karaya çıkan Özdemir, sahil güvenlik ekiplerince karşılandı.
Özdemir, gazetecilere, toplumların kültürlü kadınlarla ilerleyebileceğini söyledi.
Dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini aktaran Özdemir, yaklaşık 5 bin kilometrelik mesafeyi kol gücüyle geldiğini belirtti.
Parkurun zorlu olduğunu anlatan Özdemir, "Toplamda 7 ay oldu, fakat benim denizde seyir yaptığım süre 90 gün. Onun haricindeki günler fırtına ve sel gibi doğa olayları yüzünden hiç denize çıkamadım. Bundan sonra okyanus geçişi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.