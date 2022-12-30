Hatay'da nehir kenarına düşen araçtaki 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak nehir kenarına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 63 MB 7037 plakalı hafif ticari araç, Güzelburç Mahallesi Asi Nehri yolu üzerinde, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak nehir kenarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası yardım çağırmaya gittiği öne sürülen araç sürücüsünün polis ekiplerince arandığı öğrenildi.

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