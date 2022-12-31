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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da kadınları fuhşa zorlayan 18 zanlı yakalandı

AA

Hatay'da kadınları fuhşa zorlayan 18 zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 18 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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