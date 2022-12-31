Hatay'da kadınları fuhşa zorlayan 18 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 18 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı.

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