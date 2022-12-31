Tarihi Uzun Çarşı'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

HATAY ( AA) - Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da, yılbaşına sayılı saatler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.
Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Uzun Çarşı'da, özellikle kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk dikkati çekiyor.
Çarşıda künefe imalatı yapan dükkanların önünde de alışveriş hareketliliği yaşanıyor.
Uzun Çarşı'da künefe imalatı yapan Sait Ertuğrul, yılbaşı alışverişi dolayısıyla satışlarının iyi olduğunu söyledi.
Kuruyemiş esnafı Mehmet Uruz da yılbaşı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Alışverişe gelenlerden Gülşen Yuvarlak da yeğenlerine yeni yıl hediyesi almak için çarşıya geldiğini kaydetti.