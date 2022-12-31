Reyhanlı Belediye Başkanı Hacıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Hacıoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy veren Hacıoğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" karesini seçti.
Başkan Hacıoğlu'nun, çevre-yaşam kategorisindeki tercihi ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" oldu.
Hacıoğlu, Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyada haberlerin ulaştırılmasında çok büyük bir rol üstlendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.