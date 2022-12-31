Reyhanlı Belediye Başkanı Hacıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.



Hacıoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy veren Hacıoğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Başkan Hacıoğlu'nun, çevre-yaşam kategorisindeki tercihi ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" oldu.



Hacıoğlu, Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyada haberlerin ulaştırılmasında çok büyük bir rol üstlendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.



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