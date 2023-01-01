Hatay'da PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürdü.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 PKK/KCK şüphelisi ile 17 DEAŞ zanlısı gözaltına alındı.

Adreslerde 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu hap ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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