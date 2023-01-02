Hatayspor, yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalıları Onur Ergün ve Samuel Adekugbe, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay ekibi, bugün İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

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