Yayladağı Belediye Başkanı Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Yalçın, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafına oy veren Yalçın, sporda Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı fotoğrafını seçti.
Yalçın, kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar olduğu için seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.