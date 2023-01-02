Yayladağı Belediye Başkanı Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Yalçın, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafına oy veren Yalçın, sporda Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", çevre-yaşamda da Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yalçın, kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar olduğu için seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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