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Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Keskin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" adlı fotoğrafına oy veren Keskin, çevre-yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", sporda da Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Keskin, Anadolu Ajansının, Türkiye ve dünyadaki haberlerin vatandaşlara ulaştırılmasında büyük görev üstlendiğini belirterek, çalışanlarına başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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