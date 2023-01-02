Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Keskin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.
Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" adlı fotoğrafına oy veren Keskin, çevre-yaşamda Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale", sporda da Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" başlıklı fotoğrafını seçti.
Keskin, Anadolu Ajansının, Türkiye ve dünyadaki haberlerin vatandaşlara ulaştırılmasında büyük görev üstlendiğini belirterek, çalışanlarına başarı diledi.