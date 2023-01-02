Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Ergün, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçen Ergün, haberde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", çevre-yaşamda ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaymakam Ergün, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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