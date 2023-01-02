Samandağ'da doğal gaz çalışmalarının bu yıl başlaması planlanıyor

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HATAY (AA) - AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir, ilçeye doğal gaz getirme çalışmalarının yıl içinde başlamasının planlandığını belirtti.

Özdemir, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarında Samandağ'a çok sayıda hizmet yapıldığını ifade etti.

İlçede devam eden yatırımlara doğal gazın da ekleneceğini kaydeden Özdemir, "İlçe halkımızın dört gözle beklediği doğal gaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2023 yatırım programına alındı. Bu yıl içinde doğal gaz çalışmaları bitecek ve kullanımı başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, çalışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür etti.

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