Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafına oy veren Savaş, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar" ve sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Savaş, oylamanın ardından, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, üç kategoride de birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.

Spor kategorisinde Ampute Milli Takımı'nın olduğu kareyi seçtiğini belirten Savaş, "Onları tekrar tebrik ediyoruz. Böyle bir organizasyonda şampiyon olmak kolay değil. Çevre-yaşamda atın kar üstünde yem aradığı kareyi seçtim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en önemli öğütlerinden bir tanesi 'Yurtta sulh, cihanda sulh', maalesef iki komşu ülke Rusya ve Ukrayna yaklaşık 10 aydır savaşıyor. Oradaki savaştan kurtulan bir kadın var. Savaşın kanlı yüzü bu kadının yüzüne yansımıştı. Burada da bu kareyi seçtim." şeklinde konuştu.

AA'ya çalışmalarında başarılar dileyen Savaş, 2023 yılında dünyada güzel fotoğrafların çoğalmasını temenni etti.

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