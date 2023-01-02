Hatay'da annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde, uyuşturucu kullandığı öne sürülen K.A. ve iki kız kardeşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A, kavgayı ayırmak isteyen annesi S.Ü'yü bıçakladı.



S.Ü, olay yerinde hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan K.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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