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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute futbolda yeni hedef 81 ilde takım oluşturmak

AA

Ampute futbolda yeni hedef 81 ilde takım oluşturmak

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Türkiye'nin 81 ilinde ampute futbol takımları oluşturarak daha çok engelliye spor yaptırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekim ayında Türkiye'de yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yanı sıra son 2 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ay-yıldızlıların gazi teknik direktörü Osman Çakmak, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çakmak, gençlerin motivasyonlarını arttırmak için Türkiye'deki çeşitli il ve ilçelerde gençlerle buluştuklarını ifade etti.

Bu organizasyonlarda hem kendi mücadelelerini hem de takımın şampiyonluk serüvenini anlattıklarını vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, önüne çıkan engelleri nasıl aşacaklarını biliyor ancak bizler de gittiğimiz yerlerde önümüze çıkan engellerle nasıl başa çıkacağımızı anlatıyoruz. Şampiyonluklar yaşadık. Bu serüvenlerde de engellerle karşılaştık. Avrupa şampiyonu olduk. Hep içimde milli takım formasıyla dünya kupası almak vardı. Futbolcu olarak olmadı ama teknik direktör olarak ülkemize dünya kupası armağan ettik. Gençlerimize bunları anlatıyoruz. Gençlerimizin de azmi, isteği bizi bizden alıyor."


- "Daha çok engelliye spor yaptırmayı amaçlıyoruz"


Ampute futbolun tüm illere yayılmasını istediklerini aktaran Çakmak, şu anda 14 kentte ampute futbol takımı olduğunu dile getirdi.

Çakmak, Türkiye'de toplam 30 ampute takımının bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1980'li yıllarda Brezilya, Arjantin, ABD, İngiltere'de ampute futbol vardı. Bizde 2002 yılında gazilerin rehabilitasyonu için başladığımız branşta, bugün gaziler dışında engelli kardeşlerimiz de var. Sportif alanda da dünyanın bir numarasıyız. Ligimiz de İngiltere ligi gibi kaliteli bir lig. Bu kulüplerin sayısını arttırmamız lazım. Şu an eksiklerimiz var. Sürdürülebilir bir potansiyele getirebilmemiz için her zaman çalışıyoruz, proje yapıyoruz. Türkiye'de 12 milyon engelli vatandaşımız var. Bunun 3 milyonu ortopedik engelli. 81 ilde ve ilçelerimizde ampute takımları kurup daha çok engelliye spor yaptırmayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız bu. 10 ve 14 yaş altı takımlarını kurduk. Ayrıca 14 yaş ve 18 yaş genç milli takımlarımızı kurduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana 60 farklı sporcuya şans veriyorum. Kamplara çağırıyorum. Geleceğe yatırım yapmaya çalışıyoruz ki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu başarıya gölge düşmesin. İlk kaptan olduğumda söylemiştim; 'Gün gelecek ampute futbol Türkiye'den sorulacak' diye. Yine söylüyorum; 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulur'."


- "Cumhurbaşkanı'mızın engellilere çok büyük destekleri var"


Son olarak Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gençlerle bir araya geldiğini anımsatan Çakmak, burada engellilerle buluştuklarını ve onlardan aldıkları enerjiyle çok mutlu olduklarını anlattı.

Osman Çakmak, daha çok engelli sporcuya ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor. Bunun yanında engelliye bakışı çok farklı. Herkesin bir şeylerle uğraşması, çalışması, kendi engeline göre spor yapmasıyla ilgili çok büyük destekleri var. Bu anlamda bir gazi ve milli takım hocası olarak Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu alanda desteği çok büyük. Bu sürece Milli Eğitim Bakanlığı da dahil oldu. '4 büyükler' olarak adlandırdığımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da kendi bünyelerinin altında engelli veya ampute sporu barındırırsa bu işin popülaritesini arttırırız. Bunlarla birlikte 81 ilde 81 ampute takımı hayalimize ulaşmış oluruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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