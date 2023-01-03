Samandağ'da balıkçılık faaliyetleri denetlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçılık ve su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetime, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler, denetimlerde avlanılan su ürünlerini, su ürünlerinin saklanmasını, sevk edilmesini, balık satış yerlerini ve yasa dışı avcılık yapıldığı belirlenen bölgeleri kontrol etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.