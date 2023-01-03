Hatay'da tarım işçisi ailenin yanan evini belediye onardı

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HATAY (AA) - Arsuz Belediye ekipleri, zeytin hasadına giden ailenin yangın çıkan evinde tadilat çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Asaf Güven, Helvalı Mahallesi'nde 17 Aralık'ta çıkan yangında ev ve otomobili yanan 4 çocuklu Selahattin ve Emine Hançer çiftini ziyaret etti.

Tarım işçisi aileye geçmiş olsun dileyen Güven, hasar oluşan evin onarılması için talimat verdi.

Belediye ekiplerince tadilatı yapılan ve duvarları boyanan ev, aileye teslim edildi.

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