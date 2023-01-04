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Hatay'da sebze kasalarının arasına gizlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Hatay'da sebze kasalarının arasına gizlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki sebze kasalarının arasına gizlenen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Avsuyu Mahallesi'nde şüpheli bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin arkasındaki sebze kasalarının arasında, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen bulundu.

İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla geçişini sağladığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

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