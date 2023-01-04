Hatay'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler E.T. ve O.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ hükümlülerinin Kavaklıoluk Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla E.T. ve O.Ç'yi yakaladı.

E.T. ve O.Ç, işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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