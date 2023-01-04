Hatay'da darbettikleri kişinin cep telefonunu çalan 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde darbettikleri kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde A.A'nın darbedilip cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Darp ve gasp zanlıları M.A. ve Z.A, Çay Mahallesi'nde bir otomobilin içerisinde yakalandı.

Zanlılar, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Cep telefonu sahibine teslim edildi.

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