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Hatay'da kıyıya vuran balinanın iskeleti ve balık mumyaları su altı müzesinde sergilenecek

AA

Hatay'da kıyıya vuran balinanın iskeleti ve balık mumyaları su altı müzesinde sergilenecek

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'da kıyıya vuran ölü balinanın iskeleti ile nesli tehdit altındaki türlerin de bulunduğu 250'ye yakın balık su altı müzesinde sergilenecek.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) akademisyenleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında kıyıya vuran ölü deniz canlılarını topladı.

Akademisyenler, türler üzerindeki gerekli araştırmaların ardından bunların bir kısmını kurutup mumyaladı, kiminin de iskeletini sakladı.

İskeleti saklanan türler arasında, 8 Ocak 2016'da İskenderun Limanı'nda kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki dünyanın en uzun ikinci balinası olarak bilinen uzun balina ile 2022'nin Mart ayında Arsuz ilçesinde ölü bulunan boz yunus da bulunuyor.

Akademisyenlerce yaklaşık 10 yıllık çalışmayla toplanan 250'ye yakın balık ve balina iskeletiyle mumyası, üniversitede kurulma çalışmaları devam eden su altı müzesinde yerini almaya başladı.

İSTE yerleşkesi içerisinde hazırlıkların sürdüğü müze, haziran ayında ziyarete açılacak.

Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, AA muhabirine, Türkiye'deki sayılı teknik üniversitelerden biri olduklarını söyledi.

İskenderun Körfezi'nde canlı popülasyonunu artırmak için geçen ay körfeze yapay resifler bıraktıklarını anlatan Depci, gerek balıkçılığı desteklemek gerekse su altındaki ekosistemi canlandırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şu anda üniversitelerinde su altı müzesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktaran Depci, "Bölgemizdeki ilk su altı müzesini oluşturuyoruz. Değerli hocalarımızın yaptığı çalışmaları toplumla buluşturmak amacıyla müzeyi hayata geçirmiş olduk. Bu müze tabii ki daha da ilerleyecek. Müzede, Türkiye'de sayılı olan bir balina iskeletimiz de bulunmaktadır." diye konuştu.

- "Tatlı su balıklarıyla müzeyi daha da zenginleştireceğiz"

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan da bölgedeki eksik gördükleri projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

İskenderun Körfezi'nin deniz canlıları bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Turan, şöyle konuştu:

"Biz bu deniz canlılarını topluma nasıl sergileriz diye düşündük ve İSTE Sualtı Müzesi'ni kurmaya karar verdik. Müzede, nesli tehdit altındaki dünyanın en uzun ikinci balinası olan uzun balina türü var. Ayrıca yine tehdit altında bulunan boz yunus ve keler cinsi köpek balığı bulunuyor. Müze tabii ki daha gelişim aşamasındadır. Ayrıca tatlı su balıklarıyla da bu müzeyi daha da zenginleştireceğiz ve bölgenin çok önemli ihtiyacını gidermiş olacağız. Şu an sergilenebilecek hale dönüştürebildiğimiz yaklaşık 250 canlı türü bulunmakta. Bunları isimlendirip, o canlıyla ilgili bilgilerin de bulunduğu şekilde ziyarete açacağız."

Turan, görsel efektlerle de zenginleştirilecek müzeyle deniz canlıları konusunda da duyarlılık oluşturacaklarını kaydetti.

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