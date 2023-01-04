Başantrenör Savaş Yüksek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Savaş Yüksek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Yüksek, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" başlıklı fotoğraflarına oy veren Yüksek, çevre-yaşamda ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğrafını seçti.

Yüksek, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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