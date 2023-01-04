Çocuklar topraksız tarımı balık ve bitkinin birlikte yetiştirildiği sistemle öğreniyor

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HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'daki bilim merkezinde kurulan tesiste, süs balığı havuzlarından çıkan suyla topraksız tarımla sebze ve meyve yetiştiriliyor.

Antakya Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki atıl durumdaki 100 metrekare alanda, balık ve bitkinin birlikte yetiştirilebileceği "akuaponik" olarak adlandırılan sistem kuruldu.

Tesisin bir bölümünde oluşturulan üç havuza süs balıkları bırakıldı. Görevlilerce yemle beslenen balıkların bulunduğu havuzdan çıkan su, borular yardımıyla topraksız tarım için kurulan seraya ulaştırılarak bitkiler için besin olarak kullanılmaya başlandı.

Merkezde görevli öğretmenlerden Aslı Görbil, AA muhabirine, tesisi, öğrencilerin topraksız tarım uygulamalarını öğrenebilmesi amacıyla 4 ay önce kurduklarını söyledi.

Tesiste marul, çilek ve lahana yetiştirdiklerini anlatan Görbil, uygulanan sistemle hem havuz suyunu en iyi şekilde değerlendirdiklerini hem de topraksız tarımla küçük bir alanda istedikleri ürünü yetiştirme şansı bulduklarını belirtti.

- Serayı ziyaret edenlere yetişen ürünler ikram ediliyor

Görbil, atıl durumdaki arazide kurdukları tesiste çocukları ağırlayarak uygulanan sistem ve ürünlerle ilgili bilgi verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın ileride topraksız tarım üzerine fikir edinmesi ve hayal gücünü geliştirmesi adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Öncelikle öğrencilerimize burada yapılan topraksız tarımın faydalarını anlatıyoruz. Çocuklar burayı gördüklerinde evde saksıda bile sebze ve meyve yetiştirebileceklerini hayal ediyorlar. Tesise gelen misafirlerimize ürettiğimiz çileklerimizi, marullarımızı ve renkli lahanalarımızı hem tanıtıyoruz hem de ikram ediyoruz."

Seranın sorumlularından Fatih Balcı, hem atıl durumdaki alanı güzel bir şekilde değerlendirdiklerini hem de öğrencilere faydalı olduklarını dile getirdi.

Ürünlerden olgunlaşanların hasadının devam ettiğini kaydeden Balcı, yetişen meyve ve sebzenin veriminin yanı sıra tadının da güzel olduğunu söyledi.

- "Topraksız tarımı evde de uygulamak isterim"

Serayı ziyaret eden 7. sınıf öğrencisi Alperen Çomak, serayı çok beğendiğini anlatarak, "Alanda balıkların gübresiyle çilek, lahana ve marul yetiştiriliyor. Burada ürünlerin nasıl ekileceğini ve üretileceğini öğreniyoruz. Topraksız tarımı evde de uygulamak isterim." dedi.

Öğrencilerden Berat Baki, topraksız tarım uygulamasını ilk kez gördüğünü belirtti.

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