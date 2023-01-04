Hatay'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi.

Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.



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