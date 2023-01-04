Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Sarı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde, Aytaç Ünal’ın "Merve'nin servisi" fotoğrafına oy veren Sarı, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Başkan Sarı'nın, çevre-yaşam kategorisindeki tercihi ise Omar Marques'in "Su altı köyü" oldu.

Sarı, Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyada haberlerin ulaştırılmasında çok büyük bir rol üstlendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarı diledi.



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