Trafik kazasında şehit olan askerin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

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HATAY (AA) - Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan piyade er Halil Seltan'ın, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ve askeri yetkililer, 21 yaşındaki şehidin Ocaklı Mahallesi'ndeki babaevinde, baba Mehmet ve anne Nazlı Seltan'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 6 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Dörtyol ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Konya-Adana kara yolunda askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Seltan ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

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