Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ataman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğrafına oy veren Ataman, "çevre-yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Ataman, oylamanın ardından, her bir karenin büyük emeklerle çekilmiş olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını tebrik etti.