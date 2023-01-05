Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ataman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğrafına oy veren Ataman, "çevre-yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Ataman, oylamanın ardından, her bir karenin büyük emeklerle çekilmiş olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını tebrik etti.



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