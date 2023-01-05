HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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HATAY (AA) - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Eren, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafına oy veren Eren, çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Prof. Dr. Eren, oylamadaki karelerin birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirterek, "Bu karelerle aslında tarihe bir not düşmüş oluyoruz. Gelecekte bu döneme ilişkin çalışma yapmak isteyenler bu fotoğraflarla şimdiki dönemi daha doğru anlayacaklar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

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