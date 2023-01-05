Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

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HATAY (AA) - Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülderen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Gülderen, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafını seçti.

Başsavcı Gülderen, birbirinden değerli fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

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