Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

HATAY (AA) - Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gülderen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Gülderen, çevre-yaşamda Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafını seçti.
Başsavcı Gülderen, birbirinden değerli fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.