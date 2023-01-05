Konya'da trafik kazasında şehit olan piyade er Seltan, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

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HATAY (AA) - Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan piyade er Halil Seltan'ın cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Hava yoluyla kente getirilen 21 yaşındaki şehit Seltan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik için önce Ocaklı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra aynı mahalledeki Velioğlu Mezarlığı'na götürülen Seltan'ın naaşı, burada İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafındın kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Nazlı Seltan, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Bekar ve 6 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin üç ay sonra terhis belgesi alacağı belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy ve Hacı Bayram Türkoğlu, kaymakam ve belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde dün askeri aracın yoğun sis nedeniyle tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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