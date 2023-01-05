Hatay'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir otomobilden teyp ve ses sistemleri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maşuklu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden ses sistemi, oto teybi, hoparlör ile yedek lastik çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.



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